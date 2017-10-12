В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на заході очікується невелике похолодання (відеопрогноз)

16:30, 12 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +21°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень +15°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +13°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +17°.

За народним прогнозом, 13 жовтня — Григорія і Михайла. Снігу немає — зима почнеться не скоро. Перший сухий сніг обіцяє хороше літо.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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