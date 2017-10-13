Новий тропічний шторм "Ханун" загрожує Філіппінам, Китаю і В'єтнаму

До понеділка стихія може досягти китайського курортного острова Хайнань

"Ханун" - 20-й тихоокеанський циклон в цьому сезоні / фото hko.gov.hk

Новий тропічний шторм, що отримав ім'я "Ханун", сформувався в західній частині Тихого океану.

Як повідомила в п'ятницю метеослужба Гонконгу, він становить небезпеку для Філіппін, півдня Китаю і північної частини В'єтнаму, передає ТАСС.

В даний час епіцентр циклону знаходиться у північній частині найбільшого філіппінського острова Лусон. Набираючи силу, атмосферна вихрова воронка зміщується в західному напрямку.

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Прогнозується, що до понеділка стихія може досягти китайського курортного острова Хайнань, а на наступний день - в'єтнамського узбережжя.

"Ханун" - 20-й тихоокеанський циклон в цьому сезоні. За оцінками гонконгських синоптиків, максимальна швидкість вітру в його епіцентрі складе близько 28 м/с.