В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +21° (карта)

08:01, 13 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +21°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +15°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +13°. У центрі практично без опадів, температура до +17°.

Прогноз на 13 жовтня / УНІАН
Прогноз на 13 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 жовтня — Григорія і Михайла. Снігу немає — зима почнеться не скоро. Перший сухий сніг обіцяє хороше літо.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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