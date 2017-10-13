У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

08:30, 13 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 жовтня, у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +9°. Вітер західний та південно-західний, до 6.7 м/с.

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Сонце в столиці зішло у 07:16, а зайде у 18:11.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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