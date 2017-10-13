Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії перевищило 30 осіб

31 людина загинула в результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія.

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17 людей загинули в окрузі Сонома, передає "РИА Новости" з посиланням на місцевого шерифа Роберта Джордано.

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Також вісім людей загинули в окрузі Мендосіно, чотири - в окрузі Напа і дві – у Юбе. Загалом пожежі забрали життя 31 людини.

Усього в штаті зафіксували 22 великих вогнища загоряння. Загалом вигоріла територія площею майже 700 квадратних кілометрів. Місцева влада припускає, що кількість постраждалих буде зростати.

Раніше повідомлялося про 23 загиблих.