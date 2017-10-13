В Японії стався землетрус

10:37, 13 жовтня 2017
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У п'ятницю, 13 жовтня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,6.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Китаї стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 56 км на південний схід від міста Овасе. Осередок землетрусу залягав на глибині 350,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для житла після потужного землетрусу.

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