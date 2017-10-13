У результаті повені у В'єтнамі загинули 54 людини

54 людини загинули, 39 зникли безвісти в результаті повені у В'єтнамі.

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Повені охопили північ і центр В'єтнаму на цьому тижні, повідомляє Reuters.

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Зараз підтверджена загибель 54 осіб. Повені, які почалися на цьому тижні, вважаються найгіршими за останні роки.

Стихія зруйнувала 317 будинків, понад 34 тисяч затоплені або пошкоджені.

Крім того, повідомляється, що повені торкнулися сім провінцій сусіднього Таїланду. Тут вода затопила понад 480 га сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, до філіппінського острова Лусон наближається тропічна депресія "Одетт".