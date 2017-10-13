Погода на вихідні: майже всю Україну накриють дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних Україну накриють дощі, у суботу очікується похолодання.

Ілюстрація / REUTERS

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +7°, вдень +10°. У неділю також очікуються опади, +10°...+16°.

У Львові завтра без опадів, вночі +11°, вдень +12°. У неділю дощ, +10°...+17°.

Читайте також В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +21° (карта)

У Луцьку в суботу вночі +10°, вдень +11° дощ. У неділю вночі +7°, вдень +17°, також очікуються опади.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +8°...+11°. У неділю до +16°, дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю +11°...+20°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю +5°...+11° дощ.

У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю пройде дощ, температура повітря +6°...+12°.

У Сімферополі завтра без опадів, +5°...+14°. У неділю +9°...+14°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +4°, вдень +14°. У неділю без опадів, температура до +13°.

У Краматорську в суботу дощ, температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю температура до +10°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю +5°...+11°, дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +13°. У неділю хмарно, вночі +6°, вдень +15°.

У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі +13°, вдень +16°. У неділю дощ, вночі +10°, вдень до +19°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +15°. У неділю температура вдень +19°, дощ.

У Сваляві завтра хмарно, +14°, в неділю без опадів, температура повітря +5° ...+16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.