Погода на вихідні: майже всю Україну накриють дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних Україну накриють дощі, у суботу очікується похолодання.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +7°, вдень +10°. У неділю також очікуються опади, +10°...+16°.
У Львові завтра без опадів, вночі +11°, вдень +12°. У неділю дощ, +10°...+17°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +21° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +10°, вдень +11° дощ. У неділю вночі +7°, вдень +17°, також очікуються опади.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +8°...+11°. У неділю до +16°, дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю +11°...+20°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю +5°...+11° дощ.
У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю пройде дощ, температура повітря +6°...+12°.
У Сімферополі завтра без опадів, +5°...+14°. У неділю +9°...+14°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +4°, вдень +14°. У неділю без опадів, температура до +13°.
У Краматорську в суботу дощ, температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю температура до +10°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю +5°...+11°, дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +13°. У неділю хмарно, вночі +6°, вдень +15°.
У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі +13°, вдень +16°. У неділю дощ, вночі +10°, вдень до +19°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +15°. У неділю температура вдень +19°, дощ.
У Сваляві завтра хмарно, +14°, в неділю без опадів, температура повітря +5° ...+16°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°