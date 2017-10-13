Синоптики попереджають про пориви вітру 15-18 м/с у Києві до кінця доби

У найближчі 2 години і до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

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Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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Згідно з інформацією синоптиків, у столиці буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, температура 11-13°. Така ж погода буде зберігатися 14 і 15 жовтня.

Нагадаємо, на вихідних Україну накриють дощі, у суботу очікується похолодання.