В Японії продовжує вивергатися вулкан Сіммое (відео)

Жителі японських префектур Міядзакі і Кагосіма стурбовані виверженням вулкана Сіммое.

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Сіммое вивергається вперше з 2011 року. Метеорологи зафіксували стовп диму і попелу заввишки в 1700 метрів, повідомляє Euronews.

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Відзначається, що в чотирьох містах випав вулканічний попіл. Японське метеоагентство підвищило ступінь небезпеки з другого до третього рівня з п'яти.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра почалося виверження вулкана Сінабунг. Виверження почалося 12 жовтня о 02:45 за місцевим часом вулкан викинув стовп попелу на висоту 2 км.