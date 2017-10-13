В Японії продовжує вивергатися вулкан Сіммое (відео)

14:39, 13 жовтня 2017
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Жителі японських префектур Міядзакі і Кагосіма стурбовані виверженням вулкана Сіммое.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сіммое вивергається вперше з 2011 року. Метеорологи зафіксували стовп диму і попелу заввишки в 1700 метрів, повідомляє Euronews.

Балі готується до виверження вулкану

Відзначається, що в чотирьох містах випав вулканічний попіл. Японське метеоагентство підвищило ступінь небезпеки з другого до третього рівня з п'яти.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра почалося виверження вулкана Сінабунг. Виверження почалося 12 жовтня о 02:45 за місцевим часом вулкан викинув стовп попелу на висоту 2 км.

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