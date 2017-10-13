У десяти областях України оголосили штормове попередження

Протягом 13-14 жовтня у десяти областях України очікується сильний вітер.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, до кінця доби 13 жовтня та протягом 14 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, до кінця доби 13 жовтня у Києві пориви вітру 15-18 м/с.

Нагадаємо, на вихідних Україну накриють дощі, у суботу очікується похолодання.