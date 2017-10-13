У десяти областях України оголосили штормове попередження

16:02, 13 жовтня 2017
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Протягом 13-14 жовтня у десяти областях України очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода на вихідні: майже всю Україну накриють дощі (карта)

Так, до кінця доби 13 жовтня та протягом 14 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, до кінця доби 13 жовтня у Києві пориви вітру 15-18 м/с.

Нагадаємо, на вихідних Україну накриють дощі, у суботу очікується похолодання.

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