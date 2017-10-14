На півдні Мексики стався землетрус магнітудою 5,4
Епіцентр підземних поштовхів знахожився в дев'яти кілометрах на північний захід від міста Сан-Діонісіо-дель-Мар.
Землетрус магнітудою 5,4 стався на південному узбережжі Мексики. Про це повідомила в ніч на суботу Геологічна служба США (USGS), передає РИА Новости.
Землетрус було зафіксовано о 19.20 п'ятниці за місцевим часом (03.20 суботи за київським).
У Чилі стався землетрус магнітудою 6,3
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в дев'яти кілометрах на північний захід від міста Сан-Діонісіо-дель-Мар, розташованого на півдні країни (штат Оахака).
Епіцентр залягало на глибині 59,5 кілометра. Даних про жертви або руйнування поки не надходило.
Нагадаємо, в результаті потужного землетрусу в Мексиці у вересні цього року загинуло 369 осіб. Зокрема, у Мехіко жертвами землетрусу стали 228 осіб.
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