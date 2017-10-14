Синоптики обіцяють теплу, але дощову неділю
Вітер західний та північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
Погода в неділю, 15 жовтня, на більшості території України буде дощовою, але відносно теплою. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
У переважній більшості областей пройдуть невеликі дощі, трохи інтенсивніше дощитиме в північній частині. Сонячно буде лише на Закарпатті.
Вітер західний та північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме 4 – 9 градусів тепла, а вдень 13– 18 градусів зі знаком плюс. Трохи прохолодніше буде у східній частині – до +14 градусів.
Погода на вихідні: майже всю Україну накриють дощі (карта)
Прогноз погоди на неділю, 15 жовтня, в містах України:
Ужгород – +14...+16
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +14...+16
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +10...+12
Харків – +11...+13
Київ – +14...+16
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°