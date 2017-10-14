Синоптики обіцяють теплу, але дощову неділю

17:07, 14 жовтня 2017
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Вітер західний та північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

фото УНІАН
У переважній більшості областей пройдуть невеликі дощі / фото УНІАН

Погода в неділю, 15 жовтня, на більшості території України буде дощовою, але відносно теплою. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У переважній більшості областей пройдуть невеликі дощі, трохи інтенсивніше дощитиме в північній частині. Сонячно буде лише на Закарпатті.

Вітер західний та північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 4 – 9 градусів тепла, а вдень 13– 18 градусів зі знаком плюс. Трохи прохолодніше буде у східній частині – до +14 градусів.

Погода на вихідні: майже всю Україну накриють дощі (карта)

Прогноз погоди на неділю, 15 жовтня, в містах України:

Ужгород – +14...+16

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +14...+16

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +10...+12

Харків – +11...+13

Київ – +14...+16

Прогноз погоди на 15 жовтня в Україні
Прогноз погоди на 15 жовтня в Україні

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