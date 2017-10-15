Синоптик прогнозує потепління та прихід "бабиного літа" до України (карти)

До нашої країни йде потепління, очікується "бабине літо".

Українців очікує "бабине літо" / flickr.com/photos/little_krawler

У неділю, 15 жовтня, в Україні йтиме дощ, буде вітряно. Проте температура повітря трохи підвищиться, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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"З понеділка сумна недоглянута зморшкувата погода позбирає до купи креми, скраби атмосферні, пробіжиться по небесних салонах краси і виглядатиме справжньою красунею - сонце і потепління", - прогнозує синоптик.

meteo.gov.ua

"15 жовтня, у неділю, ще буде вогко, але почне теплішати. А в понеділок, 16 жовтня, за попереднім прогнозом, - бабине літо!" - йшлося у прогнозі Діденко.

meteo.gov.ua

facebook.com/tala.didenko

Раніше у Центральні геофізичній обсерваторії прогнозували, що на киян у жовтні ще очікує "бабине літо".