На Гонконг насувається тайфун "Ханун", оголошено штормове попередження

09:13, 15 жовтня 2017
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Очікується, що тайфун пройде в 200 км від Гонконгу, також пройде сильний прилив і викличе повінь в деяких низинних районах.

ДКО.гов.ХК
Небезпека тайфуну оцінюється у вісім балів з десяти можливих / hko.gov.hk

У Гонконзі оголошено штормове попередження у зв'язку з наближенням тихоокеанського тайфуну Ханун. Про це повідомляє метеослужба Гонконгу.

Очікується, що тайфун пройде в 200 км від Гонконгу. При цьому ввечері відбудеться сильний прилив, що викличе повінь в деяких низинних районах.

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Небезпека тайфуну оцінюється у вісім балів з десяти можливих.

Раніше повідомлялося, що через тайфун "Талім" в Японії скасували майже 600 авіарейсів.

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