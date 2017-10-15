На Гонконг насувається тайфун "Ханун", оголошено штормове попередження

Очікується, що тайфун пройде в 200 км від Гонконгу, також пройде сильний прилив і викличе повінь в деяких низинних районах.

Небезпека тайфуну оцінюється у вісім балів з десяти можливих / hko.gov.hk

У Гонконзі оголошено штормове попередження у зв'язку з наближенням тихоокеанського тайфуну Ханун. Про це повідомляє метеослужба Гонконгу.

Очікується, що тайфун пройде в 200 км від Гонконгу. При цьому ввечері відбудеться сильний прилив, що викличе повінь в деяких низинних районах.

Читайте також Жертвами тайфуну "Доксурі" у В'єтнамі стали дев'ять осіб

Небезпека тайфуну оцінюється у вісім балів з десяти можливих.

Раніше повідомлялося, що через тайфун "Талім" в Японії скасували майже 600 авіарейсів.