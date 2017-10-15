У В'єтнамі через повені загинули 68 осіб

34 людини вважаються зниклими без вісті унаслідок повені.

Ілюстрація / REUTERS

Кількість жертв повені у В'єтнамі зросла до 68 осіб. Про це повідомляє Associated Press.

34 людини вважаються зниклими без вести.

За даними відомства, в ході повені 32 людини отримали поранення. В країні пошкоджена інфраструктура, стихія завдала шкоди поголів'ю худоби – понад 230 тис. тварин загинули.

Читайте також "Потоп" у Києві: в мережі показали наслідки зливи (фото, відео)

Найбільше постраждала північна провінція Хоа Бінь, де загинули 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що на Гонконг насувається тайфун "Ханун", оголошено штормове попередження.