Україну чекає теплий і сухий тиждень
Найтеплішою погода буде на заході: +15-20, вдень +8-10 вночі. Без опадів, вітер - 5-10 метрів на секунду.
В Україні прогнозують значне потепління і відсутність дощів з наступного тижня. Про повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Так, 16 жовтня по всій території країни буде сонячно, з невеликою хмарністю.
Найтеплішою погода буде на заході: +15-20, вдень +8-10 вночі. Без опадів, вітер - 5-10 метрів на секунду.
На сході і півночі трохи холодніше: +11-15 вдень і +5-8 вночі. Опадів також не очікується, вітер - 7-12 метрів на секунду.
Синоптик прогнозує потепління та прихід "бабиного літа" до України (карти)
У центрі і на півдні країни теж істотне потепління: + 15-19, вдень + 9-11 вночі. Теж без опадів, вітер - 7-12 метрів на секунду.
В Києві теж потеплішає: +14-16, вдень +8-10 вночі.
Прогноз погоди на понеділок, 16 жовтня, в містах України:
Ужгород – +19...+21
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +13...+15
Суми – +12...+14
Полтава – +13...+15
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +9...+11
Харків – +10...+12
Київ – +15...+17
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°