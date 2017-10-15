Україну чекає теплий і сухий тиждень

Найтеплішою погода буде на заході: +15-20, вдень +8-10 вночі. Без опадів, вітер - 5-10 метрів на секунду.

В Україні прогнозують значне потепління і відсутність дощів / фото УНІАН

В Україні прогнозують значне потепління і відсутність дощів з наступного тижня. Про повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Так, 16 жовтня по всій території країни буде сонячно, з невеликою хмарністю.

Найтеплішою погода буде на заході: +15-20, вдень +8-10 вночі. Без опадів, вітер - 5-10 метрів на секунду.

На сході і півночі трохи холодніше: +11-15 вдень і +5-8 вночі. Опадів також не очікується, вітер - 7-12 метрів на секунду.

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У центрі і на півдні країни теж істотне потепління: + 15-19, вдень + 9-11 вночі. Теж без опадів, вітер - 7-12 метрів на секунду.

В Києві теж потеплішає: +14-16, вдень +8-10 вночі.

Прогноз погоди на понеділок, 16 жовтня, в містах України:

Ужгород – +19...+21

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +13...+15

Суми – +12...+14

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +9...+11

Харків – +10...+12

Київ – +15...+17