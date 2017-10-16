У Китаї евакуювали майже 37 тисяч людей через наближення тайфуну "Ханун"

09:41, 16 жовтня 2017
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За прогнозами метеорологів, шторм продовжує рух зі швидкістю приблизно 15 км/год.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Штаб по боротьбі з повенями і засухами провінції Гуандун в Китаї заявив про те, що місцева влада була змушена евакуювати з потенційно небезпечних районів майже 37 тис. осіб через наближення тропічного шторму Ханун. Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Основний удар стихії прийняли на себе міста Чжаньцзян, Маомин, Янцзян і Цзянмень, де через проливні дощі і сильний вітер ще напередодні були закриті всі туристичні об'єкти. Також шторм змусив понад 48 тис. рибальських суден повернутися в порти провінції.

За прогнозами метеорологів, шторм продовжить рух в південно-західному напрямку зі швидкістю приблизно 15 км/год і до полудня повинен пройти через західні прибережні райони острова Хайнань, поступово втрачаючи свою силу.

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Ханун став 20-м за рахунком в цьому сезоні тропічним циклоном в тихоокеанському регіоні. У той же час, згідно з даними Центральної метеорологічної служби Китаю, в Тихому океані в понеділок вже сформувався 21-й тропічний шторм Лен, епіцентр якого знаходиться приблизно 1,7 тис. км на південний схід від Маніли.

Раніше повідомлялося, що в Гонконзі оголосили штормове попередження у зв'язку з наступом тайфуну Ханун.

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