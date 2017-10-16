Буревій "Офелія" накрив Ірландію: зірвані дахи, повалені дерева і перша жертва (фото, відео)
"Офелія" може стати найпотужнішим штормом, що накрив острів за останні 50 років.
Буревій "Офелія" досяг Великобританії - шторм накрив Ірландію. Про це повідомляє ВВС.
The damage done by #StormOphelia to Tayto Park. Shocking #Ophelia #deserved pic.twitter.com/Cel8nFVsKo— I Am Buis (@IAmBuis) 16 жовтня 2017 р.
Ummmm... think they know there's something big coming? #Ophelia #mondays pic.twitter.com/jz4iCLunlk— Sarah Kavanagh (@sltlk) 16 жовтня 2017 р.
No joke here in Mallow #Ophelia pic.twitter.com/MNekxaoX3z— Jason LUFC (@jasonoflynn11) 16 жовтня 2017 р.
Roof gone from stand in passage west gaa club. #ophelia pic.twitter.com/mZm4uQ8rAo— Billy OK (@bingobars) 16 жовтня 2017 р.
Holy heart !! Off goes the roof #OpheliaStorm #ophelia pic.twitter.com/on0pf13c1H— Flagman Ireland (@flagmanireland) 16 жовтня 2017 р.
Відзначається, що вже є перша жертва - загинула жінка через те, що частина дерева впала на її машину. Зазначається, що у тисяч жителів вже немає електрики.
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Людей попередили про "потенційну небезпеку для життя", оскільки пориви вітру біля південного узбережжя Ірландії досягають 109 миль в годину (176 км/год).
Як вважають ірландські метеорологи, "Офелія" може стати найпотужнішим штормом, що накрив острів за останні 50 років.
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