Буревій "Офелія" накрив Ірландію: зірвані дахи, повалені дерева і перша жертва (фото, відео)

"Офелія" може стати найпотужнішим штормом, що накрив острів за останні 50 років.

Буревій "Офелія" досяг Великобританії - шторм накрив Ірландію. Про це повідомляє ВВС.

Roof gone from stand in passage west gaa club. #ophelia pic.twitter.com/mZm4uQ8rAo — Billy OK (@bingobars) 16 жовтня 2017 р.

Відзначається, що вже є перша жертва - загинула жінка через те, що частина дерева впала на її машину. Зазначається, що у тисяч жителів вже немає електрики.

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Людей попередили про "потенційну небезпеку для життя", оскільки пориви вітру біля південного узбережжя Ірландії досягають 109 миль в годину (176 км/год).

Як вважають ірландські метеорологи, "Офелія" може стати найпотужнішим штормом, що накрив острів за останні 50 років.

Раніше на Китай обрушився потужний тайфун "Мавар".