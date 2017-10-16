Буревій "Офелія" накрив Ірландію: зірвані дахи, повалені дерева і перша жертва (фото, відео)

16:00, 16 жовтня 2017
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"Офелія" може стати найпотужнішим штормом, що накрив острів за останні 50 років.

Буревій "Офелія" досяг Великобританії - шторм накрив Ірландію. Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що вже є перша жертва - загинула жінка через те, що частина дерева впала на її машину. Зазначається, що у тисяч жителів вже немає електрики.

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Людей попередили про "потенційну небезпеку для життя", оскільки пориви вітру біля південного узбережжя Ірландії досягають 109 миль в годину (176 км/год).

Як вважають ірландські метеорологи, "Офелія" може стати найпотужнішим штормом, що накрив острів за останні 50 років.

Раніше на Китай обрушився потужний тайфун "Мавар".

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