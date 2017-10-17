Після холодного тижня до України повернулося бабине літо

Найтеплішими днями, вочевидь, стануть середа й четвер.

В Україну повернулося бабине літо / фото УНІАН

Після холодного й дощового тижня в Україну повернулося бабине літо. У понеділок повітря прогрілося до 14-15 градусів за яскравого сонця, а в наступні дні слід очікувати 18-20 градусів, йдеться в сюжеті ТСН.

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У Криму обіцяють до 22-х тепла, при цьому опадів не очікується, хмари лиш іноді з'являтимуться на небі. Найтеплішими днями, вочевидь, стануть середа й четвер. На вихідні стане прохолодніше, але тільки на 1-2 градуси.

За даними Укргідрометцентру, 17 жовтня в Україні температура вдень очікується на рівні 14-19 градусів тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та півдні країни 20-24 градусів, а вночі – 7-12 градусів, у східній частині 3-8 градусів.

Раніше УНІАН повідомляв, що цього тижня по всій території країни буде сонячно, з невеликою хмарністю.