Буревій "Офелія": жертви, величезні хвилі і багряне сонце над Британією (фоторепортаж)

Через буревій "Офелія" у Великобританії та Ірландії загинуло як мінімум троє людей.

Британія сильно постраждала через буревій "Офелія" - у Великобританії та Ірландії загинуло як мінімум троє людей, сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Про це повідомляє ВВС.

Швидкість вітру на південному узбережжі Ірландії досягала 176 км/ч. Влади оголосила погодні явища небезпечними для життя. У різних районах Англії метеослужби поширили попередження про насування повені.

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Крім того, жителі країни мали можливість спостерігати незвичайне явище - в небі з'явилися червоний місяць і рудо-червоне сонце. Причина аномального явища - пил з Сахари і частинки попелу, які на Британські острови приніс ураган, пройшовши через Піренейський півострів, де горять ліси.

Крім того, вітри понад 70 миль на годину і сильний дощ вразили південно-західної Шотландії і північно-західній Англії.

Як повідомляв УНІАН, збиток від урагану "Нейт" в США складе близько $500 мільйонів.