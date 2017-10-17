В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +23° (карта)

08:02, 17 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +23°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України у вівторок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +16°. У центрі практично без опадів, температура до +18°.

Прогноз на 17 жовтня / УНІАН
Прогноз на 17 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 жовтня — священномученика Єрофея. Після Єрофея і зима шубу одягає. Після Єрофея холод і буря лісовика змушує крізь землю провалюватися.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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