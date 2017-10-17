У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +16°

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 жовтня у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +13°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.

Читайте також Україну чекає теплий і сухий тиждень

Сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 18:08.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.