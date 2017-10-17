Число жертв повеней у В'єтнамі збільшилося до 60 осіб
У результаті повеней і зсувів у В'єтнамі загинули 60 осіб.
На півночі і в центрі В'єтнаму в результаті злив, повеней, зсувів загинули 60 осіб, 37 зникли безвісти, ще 30 отримали поранення, повідомляє Xinhua з посиланням на Національний координаційний комітет по боротьбі з наслідками стихійних лих В'єтнаму.
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Відзначається, що зсуви зруйнували понад 40 тис. будинків, понад 200 тис. голів худоби потонули або були віднесені повенями, затоплено понад 170 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.
Нагадаємо, Британія сильно постраждала через буревій "Офелія" - у Великобританії та Ірландії загинуло мінімум три людини, сотні тисяч будинків залишилися без електрики.
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