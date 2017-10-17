У Португалії та Іспанії через лісові пожежі загинуло 40 осіб

10:40, 17 жовтня 2017
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Не менше 40 осіб загинули, ще 7 вважаються зниклими безвісти в результаті лісових пожеж в Португалії та Іспанії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Так, на півночі і в центрі Португалії загинули 36 осіб, 7 числяться зниклими безвісти, повідомляє Euronews.

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З вогнем борються близько 5 тисяч пожежників. Відзначається, що ситуацію посилив буревій "Офелія", португальська влада змушена визнати, що впоратися з лісовими пожежами вона поки не в змозі.

Від пожеж також страждає Іспанія. 4 людини загинули в Галісії, і влада автономного співтовариства оголосила триденний траур. Більшість пожеж виникло в результаті підпалів.

Нагадаємо, кількість загиблих при лісових пожежах в Каліфорнії в США зросла до 21 людини.

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