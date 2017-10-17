У Гонконгу в результаті тайфуну "Ханун" постраждали 22 людини

22 жителя Гонконгу постраждали в результаті потужного тайфуну "Ханун".

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Раніше з потенційно небезпечних районів Китаю евакуювали майже 37 тис. осіб.

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Через тайфун "Ханун" у міжнародному аеропорту Гонконгу скасували або затримали багато авіарейсів. Так, загалом було затримано 479 рейсів і 73 – скасовані, повідомляє Xinhua.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів у В'єтнамі загинули 60 осіб.