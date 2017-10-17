Апокаліптичний пил, загиблі, зруйновані будинки та дороги: наслідки урагану "Офелія" у Британії (відео)

12:04, 17 жовтня 2017
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Через негоду уже загинуло як мінімум троє людей.

Крім негоди, ураган приніс у Британію рудий попіл, яким затягнуло небо / фото REUTERS
Крім негоди, ураган приніс у Британію рудий попіл, яким затягнуло небо / фото REUTERS

У Британії вирує ураган "Офелія". Через негоду уже загинуло як мінімум троє людей. Сотні тисяч будинків залишилися без електрики.

Швидкість вітру на узбережжі Ірландії досягала 176 км/год. Вітри понад 113 км/год і сильний дощ вразили частину Шотландії та Англії.

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Також жителі Великобританії спостерігали незвичайне явище. Небо стало рудим, а сонце – червоним. Це пил із Сахари та частинки попелу, принесеного ураганом з Піренейського півострова, де горять ліси. Влада оголосила погодні умови у Британії небезпечними для життя.

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