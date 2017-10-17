Біля берегів Тонга стався землетрус

12:30, 17 жовтня 2017
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У вівторок, 17 жовтня, біля берегів Королівства Тонга стався землетрус магнітудою 4,8.

Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Японії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 284 км на південний захід від села Охонуа. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.

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