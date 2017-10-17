Біля берегів Тонга стався землетрус
У вівторок, 17 жовтня, біля берегів Королівства Тонга стався землетрус магнітудою 4,8.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 284 км на південний захід від села Охонуа. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.
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