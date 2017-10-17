У результаті повеней і зсувів у В'єтнамі загинули 75 осіб

13:38, 17 жовтня 2017
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Число жертв повеней і зсувів, викликаних проливними дощами у В'єтнамі, збільшилося до 75 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зливи накрили північні і центральні регіони В'єтнаму минулого тижня. 28 осіб зникли безвісти, 38 отримали травми, повідомляє Xinhua з посиланням на Національний координаційний комітет по боротьбі з наслідками стихійних лих В'єтнаму.

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Відзначається, що стихійні лиха також призвели до загибелі і забрали потоками води 10400 голів худоби і більш 301400 птахів.

Нагадаємо, 22 жителя Гонконгу постраждали в результаті потужного тайфуну "Ханун".

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