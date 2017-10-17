Жителів Закарпаття попереджають про туман 18 жовтня

14:34, 17 жовтня 2017
559
0

Протягом 18 жовтня у Закарпатській області та Ужгороді очікується туман. 

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області з посиланням на місцевий центр з гідрометеорології.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +13°

"Вночі та вранці 18 жовтня на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгороду очікуються тумани з видимістю 200-500 м, в горах місцями 50-100 м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути обережними.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +23°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
757 мм
2.3 м/с
46 %
Стрічка новин