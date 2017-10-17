Жителів Закарпаття попереджають про туман 18 жовтня

Протягом 18 жовтня у Закарпатській області та Ужгороді очікується туман.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області з посиланням на місцевий центр з гідрометеорології.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +13°

"Вночі та вранці 18 жовтня на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгороду очікуються тумани з видимістю 200-500 м, в горах місцями 50-100 м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути обережними.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +23°.