Жителів Закарпаття попереджають про туман 18 жовтня
Протягом 18 жовтня у Закарпатській області та Ужгороді очікується туман.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області з посиланням на місцевий центр з гідрометеорології.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +13°
"Вночі та вранці 18 жовтня на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгороду очікуються тумани з видимістю 200-500 м, в горах місцями 50-100 м", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути обережними.
Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +23°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +14°
-
Дніпро+28°... +14°
-
Донецьк+26°... +13°
-
Житомир+29°... +14°
-
Запоріжжя+27°... +15°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+27°... +14°
-
Кіровоград+25°... +13°
-
Луганськ+28°... +12°
-
Луцьк+29°... +13°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+27°... +16°
-
Одеса+27°... +15°
-
Полтава+25°... +12°
-
Рівне+29°... +12°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+25°... +9°
-
Тернопіль+28°... +12°
-
Харків+26°... +12°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+27°... +14°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +9°
-
Чернівці+28°... +15°
Віргінія, США
+ 23 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 84 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 2.3 м/с
Ймовірність опадів: 46 %
Схід: 05:43
Захід 20:34
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин