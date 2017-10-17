Дощі, сильний вітер і зсуви: у Грузії розбушувалася негода (відео)

15:50, 17 жовтня 2017
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По всій Грузії розбушувалася негода: пройшли сильні дощі та зійшли зсуви.

Наслідки негоди в Грузії / facebook.com/KobuletiMunicipality
Наслідки негоди в Грузії / facebook.com/KobuletiMunicipality

Зливи накрили всю територію Грузії, включаючи й високогірні райони, повідомляє "Новини-Грузія".

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У Кутаїсі від місцевих жителів в центр невідкладної оперативної допомоги надійшло до 300 повідомлень. Затоплені житлові будинки і підвали, а також освітні та медичні установи. Через дощі розлилася річка Огаскура і затопила західну частину міста.

У Високогірній Аджарії у зв'язку з сильним дощем і вітром посилився процес сходження зсувів. Від негоди також постраждали жителі Кобулеті, Гурії, Чохатаурі.

Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів, викликаних проливними дощами у В'єтнамі, збільшилося до 75 осіб.

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