По всій Україні завтра буде тепло і сонячно (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.

Завтра в Україні буде тепло / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +19°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +21°. У центрі сонячно, температура вдень до +20°.

За народним прогнозом, 18 жовтня — мучениці Харитини. Якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На соснах і дубах листя залишається — до суворої зими.

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