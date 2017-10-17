По всій Україні завтра буде тепло і сонячно (відеопрогноз)

16:30, 17 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.

Завтра в Україні буде тепло / УНІАН
Завтра в Україні буде тепло / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +19°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +16°

На заході України в середу без опадів. Вдень +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +21°. У центрі сонячно, температура вдень до +20°.

За народним прогнозом, 18 жовтня — мучениці Харитини. Якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На соснах і дубах листя залишається — до суворої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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