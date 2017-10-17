У Києві завтра потепліє до +21°, без опадів

17:00, 17 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 жовтня у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +14°. Вітер південно-західний, до 4.2 м/с.

В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +23° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:24, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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