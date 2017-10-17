Бабине літо: до Одеси повернувся курортний сезон (відео)

19:21, 17 жовтня 2017
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Протягом тижня в Україні обіцяють теплу сонячну погоду.

Температура там піднялася до 25-ти градусів тепла. Люди засмагають на пляжах і купаються. Вже завтра щастя теплої погоди огорне всю Україну - повітря прогріється більше 20-ти градусів.

Після холодного тижня до України повернулося бабине літо

Протягом тижня в Україні обіцяють теплу сонячну погоду.

В найближчий тиждень встановиться тепла і безхмарна погода. Вітер стихне, а стовпчики термометрів поповзуть вгору.

Найтепліше буде на заході та півдні України — там температура повітря підніметься до +18-24 градусів. На півночі країни обіцяють до 20 градусів тепла, на сході — до 16. У центральній Україні температура повітря підніметься до 21 градуса.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, протягом тижня температура повітря в Одесі буде становити 18-21 градус тепла вдень та +10-13 градусів вночі.

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