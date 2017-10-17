Бабине літо: до Одеси повернувся курортний сезон (відео)
Протягом тижня в Україні обіцяють теплу сонячну погоду.
Температура там піднялася до 25-ти градусів тепла. Люди засмагають на пляжах і купаються. Вже завтра щастя теплої погоди огорне всю Україну - повітря прогріється більше 20-ти градусів.
Після холодного тижня до України повернулося бабине літо
Протягом тижня в Україні обіцяють теплу сонячну погоду.
В найближчий тиждень встановиться тепла і безхмарна погода. Вітер стихне, а стовпчики термометрів поповзуть вгору.
Найтепліше буде на заході та півдні України — там температура повітря підніметься до +18-24 градусів. На півночі країни обіцяють до 20 градусів тепла, на сході — до 16. У центральній Україні температура повітря підніметься до 21 градуса.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, протягом тижня температура повітря в Одесі буде становити 18-21 градус тепла вдень та +10-13 градусів вночі.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°