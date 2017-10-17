До Харкова йде "бабине літо" (карта)

20:18, 17 жовтня 2017
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Вдень температура у Харкові прогріється до +18°.

У Харкові та області очікується
У Харкові та області очікується "бабине літо" / meteo.gov.ua

У Харкові та області завтра, 18 вересня, очікується тепла та суха погода. За даними синоптиків, уночі температура повітря становитиме +6°... +8°.

Вітер західний 5-10 м/с. Опадів не прогнозується, передає Depo.Харків.

Синоптик прогнозує потепління та прихід "бабиного літа" до України (карти)

Удень температура повітря прогріється до +16°... +18°. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Без опадів.

Як повідомляла Погода УНІАН, у середу, 18 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.

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