В Україні сьогодні буде сонячно, на заході до +23° (карта)

08:01, 18 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 жовтня в Україні без опадів, на заході до +23°.

В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН
В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +19°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.

У північних областях сонячно. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +20°.

Прогноз на 18 жовтня / УНІАН
Прогноз на 18 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 жовтня — мучениці Харитини. Якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На соснах і дубах листя залишаються — до суворої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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