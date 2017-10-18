До Києва завітало "бабине літо", синоптики прогнозують рекордну для жовтня температуру

09:32, 18 жовтня 2017
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На початку цього тижня до столиці завітало "бабине літо".

До Києва прийшло
До Києва прийшло "бабине літо" / УНІАН

Максимальна температура повітря у Києві після полудня 16 жовтня піднялась вище +15°, а середньодобова досягла 11°. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві сьогодні до +21°, без опадів

За прогнозами Українського гідрометцентру, температура буде зростати орієнтовно до +20-21° і може перевищити історичні максимуми температури у ці дні. За прогнозами, "бабине літо" у Києві триватиме близько тижня.

Кліматологи обсерваторії визначили, що найкоротшим за останні роки "бабине літо" було у 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів – з 11 по 16 жовтня, а найдовшим у 2012 році – 13 днів – з 25 вересня по 7 жовтня.

Нагадаємо, 18 жовтня в Україні без опадів, на заході до +23°.

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