Число жертв лісових пожеж у Португалії перевищило 40 осіб
41 людина загинула через лісові пожежі на півночі і в центрі Португалії.
Пожежі почалися 15 жовтня, у результаті 41 людина загинула, 71 отримала поранення, 16 з них знаходяться у важкому стані, передає Xinhua з посиланням на Службу цивільного захисту Португалії.
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16-17 жовтня по всій країні пройшли дощі, ситуація зі стихійними лихами пом'якшилася. Служба цивільного захисту заявила, що лісові пожежі локалізовані.
За статистикою, у Португалії спалахнули понад 520 лісових пожеж - це найбільша кількість лісових пожеж за один день з початку цього року.
Нагадаємо, 31 людина загинула в результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія.
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