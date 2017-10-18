Збиток від руйнівних землетрусів в Мексиці оцінили у $2,5 мільярда

11:40, 18 жовтня 2017
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Близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусу в Мексиці.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Два руйнівних землетруси в Мексиці сталися 7 і 19 вересня. Для відновлювальних робіт необхідно 48 мільярдів песо (близько 2,5 мільярда доларів). Про це повідомив президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, передає "РИА Новости".

На півдні Мексики стався землетрус магнітудою 5,4

У результаті удару стихії загинули 471 особа у восьми штатах, більша частина – у Мехіко (228 жертв).

Крім того, землетруси зруйнували майже 300 навчальних закладів. Також постраждали 180,7 тис. житлових будинків і квартир, з них 50,6 тис. повністю зруйновані або йдуть під знос.

Нагадаємо, 17 жовтня біля берегів Королівства Тонга стався землетрус магнітудою 4,8.

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