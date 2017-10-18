Понад 900 тисяч людей постраждали через тайфун "Ханун" у Китаї

972 тис. людей постраждали через тайфун "Ханун" у Китаї.

Ілюстрація / Reuters

"Ханун" накрив провінції Гуандун, Хайнань, Чжецзян, Фуцзянь і Гуансі-Чжуанський автономний район. У результаті постраждали 972 тис. осіб, близько 407 тис. осіб були екстрено евакуйовані, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Читайте також Буревій "Офелія" накрив Ірландію: зірвані дахи, повалені дерева і перша жертва (фото, відео)

Через тайфун обвалилися майже 100 приміщень, ще понад 400 - пошкоджені, нанесений збиток сільгоспкультурам на площі 54,1 тис га, у тому числі знищено урожай на площі понад 500 га.

Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів, викликаних проливними дощами у В'єтнамі, збільшилося до 75 осіб.