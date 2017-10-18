Понад 900 тисяч людей постраждали через тайфун "Ханун" у Китаї
972 тис. людей постраждали через тайфун "Ханун" у Китаї.
"Ханун" накрив провінції Гуандун, Хайнань, Чжецзян, Фуцзянь і Гуансі-Чжуанський автономний район. У результаті постраждали 972 тис. осіб, близько 407 тис. осіб були екстрено евакуйовані, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
Буревій "Офелія" накрив Ірландію: зірвані дахи, повалені дерева і перша жертва (фото, відео)
Через тайфун обвалилися майже 100 приміщень, ще понад 400 - пошкоджені, нанесений збиток сільгоспкультурам на площі 54,1 тис га, у тому числі знищено урожай на площі понад 500 га.
Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів, викликаних проливними дощами у В'єтнамі, збільшилося до 75 осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +14°
-
Дніпро+28°... +14°
-
Донецьк+26°... +13°
-
Житомир+29°... +14°
-
Запоріжжя+27°... +15°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+27°... +14°
-
Кіровоград+25°... +13°
-
Луганськ+28°... +12°
-
Луцьк+29°... +13°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+27°... +16°
-
Одеса+27°... +15°
-
Полтава+25°... +12°
-
Рівне+29°... +12°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+25°... +9°
-
Тернопіль+28°... +12°
-
Харків+26°... +12°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+27°... +14°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +9°
-
Чернівці+28°... +15°
Віргінія, США
+ 23 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 84 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 2.3 м/с
Ймовірність опадів: 46 %
Схід: 05:43
Захід 20:34
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин