На Філіппінах стався землетрус магнітудою 4,7

13:36, 18 жовтня 2017
1523
0

У середу, 18 жовтня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 4,8.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Збиток від руйнівних землетрусів в Мексиці оцінили у $2,5 мільярда

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 284 км на південний захід від села Охонуа. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
757 мм
2.3 м/с
46 %
Стрічка новин