Естонію накрив чорний дощ (фото)

Незвичайне погодне явище було зафіксовано в Естонії – там пройшов чорний дощ.

В Естонії пройшов чорний дощ / lugeja foto, Delfi Rahva Hääl

Незвичайний дощ бачили жителі Ярвамаа, Ельвії та і Йигеви, повідомляє Delfi.

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Синоптики пояснюють, що до Естонії дійшов дим і кіптява пожеж в Португалії і пил з пустелі Сахара. Вдень 17 жовтня Таллінн поринув у пітьму.

"Ми розглянули фотографії з сателітів, і метеослужба Фінляндії підтвердила, що до нас дійшов як дим і кіптява пожеж у Португалії, так і частково пил з Сахари", - розповіла синоптик Таймі Пальяк.

Незвичайний чорний дощ пройшов в Естонії / Delfi

Нагадаємо, у Британії місцеві жителі мали можливість спостерігати незвичайне явище: у небі з'явилися червоний місяць і рудо-червоне сонце.