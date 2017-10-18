Естонію накрив чорний дощ (фото)
Незвичайне погодне явище було зафіксовано в Естонії – там пройшов чорний дощ.
Незвичайний дощ бачили жителі Ярвамаа, Ельвії та і Йигеви, повідомляє Delfi.
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Синоптики пояснюють, що до Естонії дійшов дим і кіптява пожеж в Португалії і пил з пустелі Сахара. Вдень 17 жовтня Таллінн поринув у пітьму.
"Ми розглянули фотографії з сателітів, і метеослужба Фінляндії підтвердила, що до нас дійшов як дим і кіптява пожеж у Португалії, так і частково пил з Сахари", - розповіла синоптик Таймі Пальяк.
Нагадаємо, у Британії місцеві жителі мали можливість спостерігати незвичайне явище: у небі з'явилися червоний місяць і рудо-червоне сонце.
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