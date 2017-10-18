Гідрометцентр попереджає про туман в Україні 19 жовтня

Завтра, 19 жовтня, по всій Україні очікується туман.

В Україні очікуєтсья туман / УНІАН

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"19 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, на початку цього тижня до столиці завітало "бабине літо". Максимальна температура повітря у Києві після полудня 16 жовтня піднялась вище +15°, а середньодобова досягла 11°.