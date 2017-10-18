Завтра в Україні збережеться тепла і сонячна погода (відеопрогноз)

16:30, 18 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, на заході до +23°.

В Україні завтра збережеться тепла погода / УНІАН
В Україні завтра збережеться тепла погода / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

У Києві сьогодні до +21°, без опадів

На заході України у четвер без опадів. Вдень +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі сонячно, температура вдень до +19°.

За народним прогнозом, 19 жовтня — Фома. Перший сніг сухий - буде гарне літо.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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