У Києві завтра до +18°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 жовтня, у столиці без опадів, вдень до +18°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +13°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:26, а зайде у 17:58.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, на заході до +23°.

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