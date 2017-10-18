Синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме "бабине літо"

19:43, 18 жовтня 2017
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Найтепліше цього тижня буде в південних і прикарпатських областях.

Тепло ще тішитиме українців / flickr.com/photos/little_krawler
Тепло ще тішитиме українців / flickr.com/photos/little_krawler

"Бабине літо" протримається в Україні майже тиждень, найближчим часом сніг та морози не прогнозуються. Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "112 Україна".

До Харкова йде "бабине літо" (карта)

"Найближчий тиждень ми чекаємо, що буде в Україні утримуватися дуже тепла, як для цього періоду, погода. Максимальні температури сягатимуть 15-20 градусів, у південних та прикарпатських областях очікуємо до 25 градусів. З незначними коливаннями цей температурний режим буде спостерігатися протягом усього тижня. У цей період буде переважно без опадів, за винятком північно-східних регіонів України", - прогнозують в Укргідрометцентрі.

Також Кульбіда зазначив, що "бабине літо" протримається майже тиждень, після цього буде поступове зниження температурного режиму, воно не буде різким.

"Поки що ми не очікуємо ні снігу, ні морозів", - додав Кульбіда.

Як повідомляла Погода УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, на заході до +23°.

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