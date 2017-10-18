Синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме "бабине літо"

Найтепліше цього тижня буде в південних і прикарпатських областях.

Тепло ще тішитиме українців / flickr.com/photos/little_krawler

"Бабине літо" протримається в Україні майже тиждень, найближчим часом сніг та морози не прогнозуються. Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "112 Україна".

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"Найближчий тиждень ми чекаємо, що буде в Україні утримуватися дуже тепла, як для цього періоду, погода. Максимальні температури сягатимуть 15-20 градусів, у південних та прикарпатських областях очікуємо до 25 градусів. З незначними коливаннями цей температурний режим буде спостерігатися протягом усього тижня. У цей період буде переважно без опадів, за винятком північно-східних регіонів України", - прогнозують в Укргідрометцентрі.

Також Кульбіда зазначив, що "бабине літо" протримається майже тиждень, після цього буде поступове зниження температурного режиму, воно не буде різким.

"Поки що ми не очікуємо ні снігу, ні морозів", - додав Кульбіда.

Як повідомляла Погода УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, на заході до +23°.