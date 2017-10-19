В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

08:01, 19 жовтня 2017
986
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України у четвер без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.

У північних областях сонячно. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +19°.

Прогноз на 19 жовтня / УНІАН
Прогноз на 19 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 жовтня — Фома. Перший сніг сухий - буде гарне літо

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
756 мм
2.3 м/с
46 %
Стрічка новин