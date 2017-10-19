В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України у четвер без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.

У північних областях сонячно. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +19°.

Прогноз на 19 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 жовтня — Фома. Перший сніг сухий - буде гарне літо

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