В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.
На сході без опадів, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.
На заході України у четвер без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.
У північних областях сонячно. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +19°.
За народним прогнозом, 19 жовтня — Фома. Перший сніг сухий - буде гарне літо
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Донецьк+26°... +13°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Луганськ+28°... +12°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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