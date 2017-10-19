У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +18°

08:30, 19 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 жовтня, у столиці без опадів, вдень до +18°.

Сьогодні В Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt
Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +13°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:26, а зайде у 17:58.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, на заході до +23°.

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