Синоптики попереджають про туман в Україні

09:31, 19 жовтня 2017
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Сьогодні, 19 жовтня, у багатьох регіонах України очікується туман.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +18°

"19 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у четвер, 19 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.

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