Синоптики попереджають про туман в Україні

Сьогодні, 19 жовтня, у багатьох регіонах України очікується туман.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"19 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у четвер, 19 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.