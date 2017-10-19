Зливи затопили іспанське місто Херес-де-ла-Фронтера

10:37, 19 жовтня 2017
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Сильні дощі затопили іспанське місто Херес-де-ла-Фронтера в провінції Кадіс.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зливи накрили Херес-де-ла-Фронтера в ніч на 18 жовтня і перетворили вулиці цього міста в повноводні річки, передає Euronews.

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Водою затопило не лише підвали і підземні гаражі, але й перші поверхи багатьох будинків. Аварійні служби і служби порятунку прийняли протягом однієї ночі понад 400 викликів.

Нагадаємо, 972 тис. людей постраждали від тайфуну "Ханун" в Китаї. "Ханун" накрив провінції Гуандун, Хайнань, Чжецзян, Фуцзянь і Гуансі-Чжуанський автономний район.

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